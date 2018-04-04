Захарченко определил свою долю в изъятых миллиардах

Бывший и.о. начальника антикоррупционного главка МВД , полковник Дмитрий Захарченко заявил, что ему принадлежит лишь 92 тысячи 800 рублей из изъятых у него девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сумма в 93 тысячи рублей — его «денежное довольствие за месяц».

Захарченко отметил, что остальное имущество «принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам». Полковник утверждает, что о существовании некоторых из этих людей он узнал только из судебных документов, когда их имущество обратили в доход государства.

Десятого сентября 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету. После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.

Захарченко инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей. В апреле Басманный суд Москвы поместил под арест его отца Виктора Захарченко . Его заподозрили в присвоении или растрате, совершенных в крупном размере.