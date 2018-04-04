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Захарченко определил свою долю в изъятых миллиардах
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Захарченко определил свою долю в изъятых миллиардах 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший и.о. начальника антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко заявил, что ему принадлежит лишь 92 тысячи 800 рублей из изъятых у него девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
>> Суд арестовал имущество фигуранта дела полковника Захарченко
По его словам, сумма в 93 тысячи рублей — его «денежное довольствие за месяц».
Захарченко отметил, что остальное имущество «принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам». Полковник утверждает, что о существовании некоторых из этих людей он узнал только из судебных документов, когда их имущество обратили в доход государства.
Десятого сентября 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету. После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.
Захарченко инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей. В апреле Басманный суд Москвы поместил под арест его отца Виктора Захарченко. Его заподозрили в присвоении или растрате, совершенных в крупном размере.
Первого декабря 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства арестованного имущества и денег. Речь идет о 27 объектах недвижимости и четырех автомобилях. Захарченко утверждает, что имущество было заработано честным трудом.
 Ещё 19 источников 
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