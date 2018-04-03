«Признаю свою вину»: как тюрьма помогла Рыбке

Задержанные в Таиланде за проведение «секс-тренинга» Настя Рыбка и Алекс Лесли готовы признать свою вину. Их таиландский адвокат настаивает, чтобы суд как можно скорее провел заседание. 11 апреля Рыбку и Лесли доставят в Паттайю — именно в этот день суд может рассмотреть их дело. По словам адвоката, обвинительные заключения уже готовы.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, готовы признать свою вину в проведении «секс-тренинга» в Таиланде. Об этом заявил их таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда», — заявил Сийоха РИА «Новости».

По словам адвоката, он подал в суд прошение о проведении судебного заседания в ближайшие дни. При этом изначально оно было назначено на 17 апреля.

«Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание», — рассказал Сийоха.

Адвокат отметил, что обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже находятся в суде.

Трое фигурантов дела о незаконной трудовой деятельности ранее были приговорены к условным срокам, небольшим штрафам и депортации, отметил адвокат.

«Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока», — добавил он.

Оставшиеся семеро обвиняемых, в число которых входят Настя Рыбка и Алекс Лесли, находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.

Напомним, что 26 февраля полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Среди них были Кириллов и Вашукевич. Участники тренинга должны были за сумму примерно в $650 получить сертификат «мастера оргазма». Всех задержанных поместили в тайскую тюрьму.

На следующий день Рыбка заявила, что хочет пообщаться с американскими журналистами. Об этом она рассказала в видеоролике на своей странице в инстаграме.

«Друзья и американская пресса! Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго… Мы вышли под залог — нас не выпустили по итогу, поэтому если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений», — заявила Вашукевич из полицейского автомобиля.

В этот же день Алекс Лесли запросил у американского консульства политическое убежище себе и Насте Рыбке. Тогда он заявил, что у них «есть очень важная для США информация» и что они «очень сильно рискуют своими жизнями».

3 марта посольство России в Таиланде заявило, что Вашукевич — гражданка Белоруссии, и заниматься ее судьбой должен Минск. Кроме того, заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов заявил, что Настя Рыбка выдает «желаемое за действительное». Отметим, что Вашукевич накануне сообщала, что тайские полицейские угрожают «побить» задержанных, если они не предоставят им пароли от своих электронных устройств.

Соснов это заявление назвал «не соответствующим действительности». Он отметил, что все вопросы по поводу дальнейшей судьбы уроженки Бобруйска Анастасии Вашукевич должны решать дипломаты из Белоруссии. В МИД Белоруссии, в свою очередь, заявили, что за ситуацией следит белорусское посольство во Вьетнаме.

Владимир Соснов также подчеркнул, что условия содержания задержанных в Паттайе российских граждан идентичны условиям задержания любых других иностранных граждан.

В своих действиях российская дипмиссия руководствуется тем, что задержанные вместе с Настей Рыбкой и Алексом Лесли россияне были арестованы в связи с обвинениями в нарушении трудового и миграционного законодательств Королевства Таиланд. Также в посольстве РФ заявили, что каждый год в Таиланде полиция задерживает за работу без официального разрешения «тысячи иностранных граждан», после чего их депортируют в родные страны.

Тогда сообщалось, что задержанным россиянам и белорусам грозит как депортация, так и денежный штраф, а кроме того, они могут попасть в тюрьму на срок до двух лет и после этого быть депортированными в Россию. Всем задержанным грозит денежный штраф в 100 тысяч батов (почти $3 тысячи).

По словам российского дипломата, в деле Рыбки-Лесли нет «никакой политики» — это обычное уголовное дело, возбужденное за работу без легальной регистрации.

5 марта Настя Рыбка заявила о готовности передать США доказательства российского вмешательства в их выборы. «Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти», — заявила позже Рыбка.

Она отметила, что в ее распоряжении есть от 16 до 18 часов записей, включающих разговоры о президентской избирательной кампании в США. По словам Вашукевич, у Олега Дерипаски был план, связанный с американскими выборами.

Тем не менее, 7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии. «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — сообщила Науэрт.

О гражданке Белоруссии Анастасии Вашукевич активно заговорили в начале февраля 2018 года. Тогда политик Алексей Навальный обратил внимание на публикации девушки в инстаграме. Среди них оказались фотографии с бизнесменом Олегом Дерипаской и записи его разговоров.

10 февраля Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич. Он заявил, что не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, «не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки».