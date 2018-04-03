Ещё
Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Следственный комитет опубликовал новое видео начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ролик размещен в официальном YouTube-канале ведомства.
Видео начинается уже известными кадрами детской игровой площади, однако продолжается впервые обнародованными кадрами. Так, одни из них показывают то же место с другого ракурса: на них видно, как дети в панике бегут от огня, а взрослые пытаются им помочь.
Другие кадры запечатлели детские аттракционы и обеденные столы рядом с ними: в какой-то момент люди резко встают из-за столов, быстро собирают вещи, а затем потухает свет.
Наконец, на третьем отрывке также запечатлены взрослые и дети, пытающиеся покинуть место возгорания.
В описании к видео СК сообщил, что пытается установить личности и местонахождение людей, ставших свидетелями начала пожара и попавших на видео, так как они могут обладать важными сведениями, которые помогут следствию установить все обстоятельства произошедшего.
Следователи призвали людей, узнавших себя, позвонить по телефонам 8-923-630-9006 и 8-3842-36-78-30.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ранее были арестованы семеро фигурантов дела: управляющая торговым центром, технический директор и гендиректор компании-собственника ТЦ, глава фирмы, разработавшей и внедрившей в нем систему противопожарной безопасности, ее сотрудник, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, охранник, отключивший систему оповещения о пожаре, и бывший глава инспекции строительного надзора Кемеровской области.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность406
Киевский прокурор появился на телевидении голым112
Стало известно о тайном счете Скрипалей110
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля45
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово77
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение