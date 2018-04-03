Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово

Следственный комитет опубликовал новое видео начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ролик размещен в официальном YouTube-канале ведомства.

Видео начинается уже известными кадрами детской игровой площади, однако продолжается впервые обнародованными кадрами. Так, одни из них показывают то же место с другого ракурса: на них видно, как дети в панике бегут от огня, а взрослые пытаются им помочь.

Другие кадры запечатлели детские аттракционы и обеденные столы рядом с ними: в какой-то момент люди резко встают из-за столов, быстро собирают вещи, а затем потухает свет.

Наконец, на третьем отрывке также запечатлены взрослые и дети, пытающиеся покинуть место возгорания.

В описании к видео СК сообщил, что пытается установить личности и местонахождение людей, ставших свидетелями начала пожара и попавших на видео, так как они могут обладать важными сведениями, которые помогут следствию установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи призвали людей, узнавших себя, позвонить по телефонам 8-923-630-9006 и 8-3842-36-78-30.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».