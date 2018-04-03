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Следователи пришли в кемеровское МЧС
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Следователи пришли в кемеровское МЧС 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Во вторник, 3 апреля, сотрудники Следственного комитета (СК) РФ пришли в управление госпожнадзора Кемерово и в региональный Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, следователи опрашивают дежурных и изучают документы по ТЦ «Зимняя Вишня». СК выясняет, кто принимал объект, следил за ним, а также как работали спасатели в день пожара.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи по просьбе родственников погибших в «Зимней вишне» проверят работу пожарных и других экстренных служб.
РБК сообщал, что жители Кемерово подали в прокуратуру жалобы на действия сотрудников МЧС и МВД. По их словам, на четвертом этаже ТЦ, где в кинозале были заперты их дети, находились четверо пожарных. Они якобы сказали, что ждут спецсредств и «не могут туда войти».
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