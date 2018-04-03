Следователи пришли в кемеровское МЧС

По данным Mash, следователи опрашивают дежурных и изучают документы по ТЦ «Зимняя Вишня». СК выясняет, кто принимал объект, следил за ним, а также как работали спасатели в день пожара.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи по просьбе родственников погибших в «Зимней вишне» проверят работу пожарных и других экстренных служб.