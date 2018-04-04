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Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
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МЧС сообщило о шести пострадавших пожарных при тушении ТЦ «Персей» 

Rambler News Service 39 минут назад
При тушении пожара в московском торговом центре «Персей для детей» пострадали шесть пожарных, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов.
«Пострадало 6 сотрудников пожарного гарнизона. Они доставлены в лечебные учреждения. У одного (состояние. — RNS) тяжелое, у других — средней тяжести», — сказал он.
Ранее в МЧС RNS сообщили, что один сотрудник ТЦ погиб.
Денисов пояснил, что он погиб, не сумев найти эвакуационный выход.
«Один человек дезориентировался в помещении и не нашел пожарный выход», — сказал он журналистам.
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 Ещё 30 источников 
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