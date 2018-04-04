Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»

МЧС сообщило о шести пострадавших пожарных при тушении ТЦ «Персей»

«Пострадало 6 сотрудников пожарного гарнизона. Они доставлены в лечебные учреждения. У одного (состояние. — RNS) тяжелое, у других — средней тяжести», — сказал он.

Ранее в МЧС RNS сообщили, что один сотрудник ТЦ погиб.

Денисов пояснил, что он погиб, не сумев найти эвакуационный выход.