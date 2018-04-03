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Рыбка и Лесли согласились признать вину
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Рыбка и Лесли согласились признать вину 

Рамблер 28 минут назад
Фото: Instagram
Адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбки) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), заявил об их готовности признать вину по делу о незаконном секс-тренинге в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, вину согласились признать и другие пятеро фигурантов. Адвокат попросил суд провести заседание по их делу в ближайшие дни, а не 17 апреля, как было решено ранее.
Сийоха подчеркнул, что обвинительные заключения по всем фигурантам дела уже находятся в суде. Трех фигурантов приговорили к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Он отметил, что суд состоится, когда иммиграционная полиция сможет доставить Кириллова и Вашукевич из Бангкока.
25 февраля полиция задержала в одном из отелей Паттайи десятерых «секс-тренеров» из России, Белоруссии и Латвии во время мероприятия, среди них оказались Кириллов и Вашукевич.
Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в тренинге. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.
Задержанных доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу. Лесли и Рыбка в итоге оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.
Позже заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов заявлял, что Лесли и Рыбку ждет суд и депортация из Таиланда.
 Ещё 2 источника 
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