Рыбка и Лесли согласились признать вину

По его словам, вину согласились признать и другие пятеро фигурантов. Адвокат попросил суд провести заседание по их делу в ближайшие дни, а не 17 апреля, как было решено ранее.

Сийоха подчеркнул, что обвинительные заключения по всем фигурантам дела уже находятся в суде. Трех фигурантов приговорили к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Он отметил, что суд состоится, когда иммиграционная полиция сможет доставить Кириллова и Вашукевич из Бангкока

Белоруссии и 25 февраля полиция задержала в одном из отелей Паттайи десятерых «секс-тренеров» из России Латвии во время мероприятия, среди них оказались Кириллов и Вашукевич.

Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в тренинге. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.

Задержанных доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу. Лесли и Рыбка в итоге оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.