ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

ФСБ пресекла передачу секретных карт

Симферополе и Омске. В ФСБ заявили, что несколько человек незаконно собирали на территории России тайные топографические материалы военного назначения, чтобы передать их «иностранной стороне». В группу входили трое граждан России и гражданин Украины , проживающие в Екатеринбурге

Сотрудники спецслужбы изъяли в квартирах этих людей электронные и бумажные копии топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ

Членов этой группы задержали, им объявили официальные предостережения «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений» по уголовным статьям о госизмене и шпионаже.

Как утверждают в ФСБ, все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».

При этом одного из задержанных ранее уже привлекали к ответственности по статье о госизмене.

По данным «Комсомольской правды», среди задержанных оказались двое уральских пенсионеров. «КП» отмечает, что они также заносили военные объекты «в GPS» на своих планшетах.