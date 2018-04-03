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ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
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ФСБ пресекла передачу секретных карт 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Сотрудники управлений ФСБ РФ по Свердловской области, Крыму и Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.
В ФСБ заявили, что несколько человек незаконно собирали на территории России тайные топографические материалы военного назначения, чтобы передать их «иностранной стороне». В группу входили трое граждан России и гражданин Украины, проживающие в Екатеринбурге, Симферополе и Омске.
Сотрудники спецслужбы изъяли в квартирах этих людей электронные и бумажные копии топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ.
Членов этой группы задержали, им объявили официальные предостережения «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений» по уголовным статьям о госизмене и шпионаже.
Как утверждают в ФСБ, все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».
При этом одного из задержанных ранее уже привлекали к ответственности по статье о госизмене.
По данным «Комсомольской правды», среди задержанных оказались двое уральских пенсионеров. «КП» отмечает, что они также заносили военные объекты «в GPS» на своих планшетах.
 Ещё 12 источников 
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