Ещё
Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы 

Рамблер 45 минут назад
Фото: скриншот видео
Нагатинский суд Москвы приговорил экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) к семи годам колонии. Об этом сообщает Pasmi.ru.
По данным издания, ведущий признал вину и заключил досудебное соглашение. Он получил семь лет, так как ранее уже был осужден за мошенничество, поясняет Pasmi.ru.
Осенью прошлого года суд арестовал Резника, ставшего фигурантом дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.
Следователи пришли к выводу, что Резник получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей. По данным правоохранителей, бывший телеведущий за вознаграждение обещал добиться условного срока для бизнесмена. На решение суда он повлиять не мог, а деньги, по словам следователей, в итоге присвоил.
По данным Pasmi.ru, правоохранители раскрыли еще одно преступление, расследуя дело против экс-ведущего: обвиняемый получил крупные суммы от двух сотрудниц московской Трудовой инспекции. По версии следствия, он также обещал им помочь избежать привлечения к уголовной ответственности.
«Комсомольская правда» писала, что Владимир Орешников был адвокатом, но потерял статус и провел два года в колонии. После выхода из тюрьмы он сменил фамилию и снова получил удостоверение адвоката в одной из сибирских коллегий. «КП» отмечает, что на телевидении он активно снимался до 2011 года.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»386
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт104
Российская «Дрель» напугала британцев114
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение