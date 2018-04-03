Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы

Нагатинский суд Москвы приговорил экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) к семи годам колонии. Об этом сообщает Pasmi.ru.

По данным издания, ведущий признал вину и заключил досудебное соглашение. Он получил семь лет, так как ранее уже был осужден за мошенничество, поясняет Pasmi.ru.

Осенью прошлого года суд арестовал Резника, ставшего фигурантом дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Следователи пришли к выводу, что Резник получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей. По данным правоохранителей, бывший телеведущий за вознаграждение обещал добиться условного срока для бизнесмена. На решение суда он повлиять не мог, а деньги, по словам следователей, в итоге присвоил.

По данным Pasmi.ru, правоохранители раскрыли еще одно преступление, расследуя дело против экс-ведущего: обвиняемый получил крупные суммы от двух сотрудниц московской Трудовой инспекции. По версии следствия, он также обещал им помочь избежать привлечения к уголовной ответственности.