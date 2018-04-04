Назван мотив отравления рабочих авиазавода в Таганроге 

Житель Таганрога отравил коллег-сотрудников авиационного завода, чтобы отомстить за лишение водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в октябре прошлого года 36-летний мужчина попал в ДТП — въехал в своего коллегу, юриста завода. Виновник уехал с места аварии, но юрист обратился в полицию. В итоге мужчину лишили прав, а в середине декабря 2017-го у сотрудников завода появились симптомы отравления.
Четвертого апреля информированный источник «Интерфакса» рассказал, что полиция задержала подозреваемого в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге таллием. По словам собеседника издания, предполагаемый отравитель оказался сотрудником предприятия.
В конце 2017 года в Таганроге на предприятии ТАНТК имени Бериева произошло массовое отравление таллием. В больницы попали более 30 сотрудников завода. У ведущего инженера норма содержания таллия в крови была превышена в 150 раз. Сообщалось, что на самом предприятии таллий не используется.
МВД возбудило по факту случившегося дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, вызвавшем длительное расстройство здоровья. Представители предприятия называли основной версией случившегося бытовой конфликт.