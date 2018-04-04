Назван мотив отравления рабочих авиазавода в Таганроге

Житель Таганрога отравил коллег-сотрудников авиационного завода, чтобы отомстить за лишение водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в октябре прошлого года 36-летний мужчина попал в ДТП — въехал в своего коллегу, юриста завода. Виновник уехал с места аварии, но юрист обратился в полицию. В итоге мужчину лишили прав, а в середине декабря 2017-го у сотрудников завода появились симптомы отравления.

Четвертого апреля информированный источник «Интерфакса» рассказал, что полиция задержала подозреваемого в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге таллием. По словам собеседника издания, предполагаемый отравитель оказался сотрудником предприятия.

В конце 2017 года в Таганроге на предприятии ТАНТК имени Бериева произошло массовое отравление таллием. В больницы попали более 30 сотрудников завода. У ведущего инженера норма содержания таллия в крови была превышена в 150 раз. Сообщалось, что на самом предприятии таллий не используется.