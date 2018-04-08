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В московском метро погибла пассажирка
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В московском метро погибла пассажирка 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московском метро женщина упала под поезд на станции метро «Менделеевская», пассажирка скончалась.
«Примерно в 16:45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жёсткий путь под пребывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — приводит Интерфакс слова руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть женщины.
>> В московском метро произошло ЧП
31 марта мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии Московского метрополитена. В прошлом году ФАН сообщал, что во Владивостоке 15-летняя школьница выжила после того, как попала под поезд.
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