В московском метро погибла пассажирка 

В московском метро женщина упала под поезд на станции метро «Менделеевская», пассажирка скончалась.
«Примерно в 16:45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жёсткий путь под пребывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — приводит Интерфакс слова руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть женщины.
31 марта мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии Московского метрополитена. В прошлом году ФАН сообщал, что во Владивостоке 15-летняя школьница выжила после того, как попала под поезд.