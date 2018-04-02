Ещё
В центре Еревана прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Еревана прогремел взрыв 

Рамблер 1 час назад
В Ереване произошел взрыв в ресторане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Армении.
«Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей», — говорится в сообщении.
>> В Сочи горит пятиэтажный дом
Предположительно, в одном из кафе на Северном проспекте взорвался газовый баллон. Пострадали 9 человек.
На место ЧП выехали четыре расчета спасателей, полиция и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину и другие события дня56
Грузия даже не смотрит в сторону России279
Саммит по Донбассу может пройти без России65
Москву заподозрили в «захвате» линий связи601
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»53
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение