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В Сочи горит пятиэтажный дом
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В Сочи произошел пожар в пятиэтажке 

РИА Новости 1 час назад
В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажке, расположенной в центре Сочи, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба ГУМСЧ по Краснодарскому краю.
По предварительной информации ведомства, пожар произошел в центральном районе Сочи.
"Пожар произошел в пятиэтажном доме, где еще один этаж отведен под мансарду. Ориентировочная площадь составляет 500 квадратных метров. Проводится эвакуация", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что на тушение подано четыре ствола "Дельта". Как добавили в ведомстве, силы и средства МЧС России направлены по повышенному рангу.
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