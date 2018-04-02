В Сочи горит пятиэтажный дом

В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажке, расположенной в центре Сочи, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба ГУМСЧ по Краснодарскому краю.
По предварительной информации ведомства, пожар произошел в центральном районе Сочи.
"Пожар произошел в пятиэтажном доме, где еще один этаж отведен под мансарду. Ориентировочная площадь составляет 500 квадратных метров. Проводится эвакуация", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что на тушение подано четыре ствола "Дельта". Как добавили в ведомстве, силы и средства МЧС России направлены по повышенному рангу.