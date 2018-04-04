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В доме под Оренбургом взорвалась граната
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В доме под Оренбургом взорвалась граната 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Граната взорвалась в частном доме Оренбургской области, в результате одного мужчину доставили в больницу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Оренбурга.
"В поселке Пристанционном произошел взрыв в доме. На месте происшествия спасателям удалось выяснить, что сын хозяев нашел на улице гранату, принес ее домой и решил узнать, как всё устроено и работает", — сказал представитель ведомства.
В итоге произошел подрыв боеприпаса, в комнате поломана мебель. 23-летний пострадавший находится в больнице, ему оторвало кисть правой руки.
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