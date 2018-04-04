В доме под Оренбургом взорвалась граната

Граната взорвалась в частном доме Оренбургской области , в результате одного мужчину доставили в больницу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Оренбурга.

"В поселке Пристанционном произошел взрыв в доме. На месте происшествия спасателям удалось выяснить, что сын хозяев нашел на улице гранату, принес ее домой и решил узнать, как всё устроено и работает", — сказал представитель ведомства.

В итоге произошел подрыв боеприпаса, в комнате поломана мебель. 23-летний пострадавший находится в больнице, ему оторвало кисть правой руки.