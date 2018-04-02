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Гробы показались после провала грунта в Туле
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Гробы показались после провала грунта в Туле 

Рамблер 4 часа назад
На днях в центре Тулы провалился грунт. Когда коммунальщики стали разбираться, то обнаружили в провале древнюю усыпальницу. Захоронение датируется восемнадцатым веком. Гробы в усыпальнице имеют непривычную форму в виде колод, их здесь обнаружено несколько десятков. Такие гробы выдалбливали из цельного ствола дерева, а конец нередко делали в виде закругления, имитирующего человеческую голову. В ходу подобные гробы были до девятнадцатого века. В Туле такие захоронения уже находили ранее в районе сквера имени Мосина при работах на кладбище.
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