Гробы показались после провала грунта в Туле

На днях в центре Тулы провалился грунт. Когда коммунальщики стали разбираться, то обнаружили в провале древнюю усыпальницу. Захоронение датируется восемнадцатым веком. Гробы в усыпальнице имеют непривычную форму в виде колод, их здесь обнаружено несколько десятков. Такие гробы выдалбливали из цельного ствола дерева, а конец нередко делали в виде закругления, имитирующего человеческую голову. В ходу подобные гробы были до девятнадцатого века. В Туле такие захоронения уже находили ранее в районе сквера имени Мосина при работах на кладбище.