Что ждёт русского хакера в американской тюрьме

Российский хакер, которого подозревают крупнейшем взломе социальной сети LinkedIn, а именно в краже 117 млн паролей пользователей в 2012 году, экстрадирован в США из Чехии CNN сообщает, что Евгений Никулин был доставлен на территорию Штатов накануне ночью и вскоре предстанет перед федеральным судом в Сан-Франциско

В 2016 году хакер был арестован в Праге , после того, как власти США объявили его в международный розыск. Евгений Никулин, кроме всего прочего, обвиняется в взломе компьютерной сети и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В марте 2012 года хакер под никами Chinabig01, dex.007, valery.krutov3 и itBlackHat, украв логин и пароль сотрудника LinkedIn& работавшего в штаб-квартире компании, похитил данные пользователей социальной сети. В ФБР уверены, что под этими псевдонимами скрывался Никулин, однако сам парень свою вину не признает.

Экстрадиция Никулина из Чехии стала кульминацией борьбы за него властей США и России , которая длилась на протяжении полутора лет. Российский МИД был против передачи хакера властям США. Вскоре после ареста и запроса от США, правительство РФ попросило экстрадировать Никулина на родину из-за предполагаемой кражи из онлайн-компании по переводу денег в 2009 году. Теперь же Chinabig01 проведет годы в за решеткой. Каково будет русскому хакеру в американской тюрьме и как вообще относятся на зоне к «романтикам с большой дороги» совершивших так называемое intellectual crime (интеллектуальное преступление). Вот что рассказывает об отношении и условиях быта за решеткой у тех, кто использует как орудия для преступления свой мозг наш эксперт в это вопросе, человек, который отбыл срок в тюрьме и чье имя мы по понятным причинам называть не будем.

“К «умникам» там несколько особое отношение. Естественно, их там могу постебать маленько, но никакого предвзятого отношения нет, наоборот, есть некоторое уважение. Когда обычный гражданин прибывает, местные уже про него все знают: как зовут, сколько лет, откуда родом, по какой статье осужден и т.п. и смотрят, поэтому смотрят на личностные качества, а многие из этих людей как будто бы не от мира сего, поэтому к ним более снисходительное отношение. Хотя, естественно, некоторые заключенные при общении пытаются использовать «умников» или выведать у них разные хитрости для собственной криминальной деятельности. А некоторые таки люди со временем начинают пользоваться авторитетом, например, в учреждении, где довелось побывать мне, смотрящим был человек с высшим образованием. Не думаю, что в Америке сильно по другому, разве что этническая принадлежность может сыграть свою роль. Впрочем, там русские группировки в тюрьмах тоже есть, они могут взять хакера под свою защиту”

Дело Никулина еще больше обострило американо-российские отношения. Сейчас США изо всех сил пытаются, чтобы им выдали несколько наших хакеров, арестованных в Европе, а Россия пытается помешать этому и самой арестовать своих граждан.

Никулин далеко не первый российский хакер, за которым охотились власти Запада. Вообще, нужно отметить, что после президентских выборов США начали самую настоящую охоту на русских хакеров, которые, как считают американцы, вмешались в ход президентской кампании.

После президентских выборов в США в испанской Барселоне был задержан Станислав Лисов , никнейм Black, житель Таганрога

Власти США обвиняют россиянина в создании зловредной программы — «трояна» NeverQuest — компьютерного вируса, который незаметно попадая на компьютер, выдает себя за легальную программу, а сам тем временем передает создателю всю информацию с зараженного компьютера. В 2013 году он использовался для кражи данных для доступа к онлайн-банкингу.

Станислав Лисов обвиняется в хищении с помощью своей программы, которая стала самой распространенной, 855 тысяч долларов. Ему грозит до 35 лет тюремного заключения

В 2017 году в Латвии был задержан ещё один русский хакер — Юрий Мартышев , обвиняемый в кибермошенничестве. Мартышева также передали властям США, на что Россия ответила, что рассматривает его арест как похищение российского подданного. На суде, который состоялся 12 марта этого года в Виргинии, хакер признал свою вину по двум пунктам обвинения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Другой хакер, Евгений Богачев , за которого ФБР назначило награду в $3 млн В составе группы хакеров он стал создателем зловредной программы, заражающей компьютеры простых пользователей. Вирус блокировал компьютеры и требовал денег за разблокировку. Кроме того, Богачев один из тех хакеров, кого власти США подозревают во вмешательстве на ход президентских выборов. По некоторым данным, Богачев находится в России и выдавать его Штатам наши власти не собираются, невзирая на все просьбы.

В начале февраля этого года Испания передала американским властям российского программиста Петра Левашова

В США уверены, что Левашов виновен в распространении по сети вирусов, с помощью которых совершал спам-атаки и рассылал письма, содержащие вирусы. Задержали Левашова в Барселоне в апреле 2017, а в октябре Испания передала хакера американской стороне.

Задерживали Медведева совместно со спецслужбами США, проводившими международную операцию по розыску киберпреступников «Operation Shadow Web» («Теневая сеть»). Россиянин, как и его коллеги, обвиняется в хакерских атаках и интернет-мошенничестве. Сергей Медведев будет также экстрадирован в США.