В Салехарде собаки напали на ребенка

В Салехарде ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак

"По предварительным данным, на ребенка напали собаки. По данному факту начата проверка, нам передаются все материалы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе.

По сообщениям местных СМИ, от нападения собак пострадал восьмилетний ребенок, у него большая кровопотеря, был госпитализирован в тяжелом состоянии, прооперирован.