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В Салехарде собаки напали на ребенка
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В Салехарде ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак на ребенка в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе окружного управления СК РФ.
"По предварительным данным, на ребенка напали собаки. По данному факту начата проверка, нам передаются все материалы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе.
По сообщениям местных СМИ, от нападения собак пострадал восьмилетний ребенок, у него большая кровопотеря, был госпитализирован в тяжелом состоянии, прооперирован.
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