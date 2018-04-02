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Забастовка привела к транспортному коллапсу в Бишкеке
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Забастовка водителей маршруток в Бишкеке привела к транспортному коллапсу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
Транспортный коллапс наступил в столице Киргизии в понедельник из-за забастовки водителей маршрутных такси, передает корреспондент РИА Новости.
В миллионном Бишкеке после развала Советского Союза основным общественным транспортным средством из-за отсутствия метро и трамваев, а также недостаточной неразвитости троллейбусных линий являются маршрутные такси. Ежедневно в городе на 120 линиях работают свыше 2,8 тысячи маршруток. В киргизской столице существуют свыше 40 фирм-перевозчиков, обслуживающих пассажиров.
В понедельник утром на линию не вышло большинство маршрутных такси города, на остановках скопились горожане, многим пришлось добираться на работу пешком. Воспользовавшись ситуацией, водители частных такси сразу подняли цену на проезд. В результате некоторые жители Бишкека опоздали на работу и учебу.
Как пояснили агентству в пресс-службе мэрии Бишкека, причиной забастовки водителей маршруток стало вступление в силу с 1 апреля постановления правительства об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Согласно изменениям в законодательство, у каждого владельца общественного транспортного средства должна иметься действующая страховка. Страховой взнос за каждое сиденье составляет 136 сомов (около 2 долларов) в год.
"Управление городского транспорта в установленном порядке довело до пассажирских перевозчиков данное постановление в январе 2018 года… Проводилась соответствующая работа с перевозчиками о необходимости осуществить страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами путем приобретения страхового полиса. Однако 2 апреля частные перевозчики без уведомления муниципалитета не вышли на работу", — сообщили в пресс-службе.
В муниципалитете пояснили, что большинство водителей отказались покупать страховку.
В мэрии подчеркнули, что, несмотря на отказ водителей исполнять данное постановление, "никаких уступок фирмам-перевозчикам со стороны муниципалитета не будет".
В прошлом году в Бишкеке из 2,2 тысячи ДТП 252 произошли с участием маршрутных такси. Погибли два человека, травмы получили 408 пассажиров.
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