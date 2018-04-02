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На банкете в Бишкеке отравились 170 человек
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На праздничном банкете в Бишкеке отравились более 170 человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главное управление внутренних дел (ГУВД) Бишкека возбудило уголовное дело по факту массового отравления в ресторане столицы Киргизии, где пострадали 173 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Центра госсанэпиднадзора Бишкека Артура Буюклянова, 150 человек госпитализированы в столице, ещё 23 человека в других регионах страны.
Отмечается, что в субботу, 31 марта, после праздничного мероприятия в ресторане с участием около 190 человек в республиканскую клиническую инфекционную больницу стали поступать люди с отравлением.
По факту массового отравления начато расследование. Выясняются продукты, которые могли вызвать отравление.
Ранее сообщалось, что в городе Шымкент в Казахстане около 50 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления мороженого.
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