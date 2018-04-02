На банкете в Бишкеке отравились 170 человек

На праздничном банкете в Бишкеке отравились более 170 человек

Главное управление внутренних дел ( ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело по факту массового отравления в ресторане столицы Киргизии , где пострадали 173 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Центра госсанэпиднадзора Бишкека Артура Буюклянова, 150 человек госпитализированы в столице, ещё 23 человека в других регионах страны.

Отмечается, что в субботу, 31 марта, после праздничного мероприятия в ресторане с участием около 190 человек в республиканскую клиническую инфекционную больницу стали поступать люди с отравлением.

По факту массового отравления начато расследование. Выясняются продукты, которые могли вызвать отравление.