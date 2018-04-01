Ещё
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня» 

Рамблер 1 час назад
В Томске полковник СК РФ по Томской области Алексей Чащин утонул в бассейне сауны «Зимняя вишня», сообщает издание «МК».
Инцидент произошел 28 марта — в день траура по погибшим при пожаре в кемеровском ТЦ. Сауна принадлежит владельцу ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Денису Штенгелову.
Уголовное дело по факту гибели следователя Чащина возбуждено по статье с формулировкой «насильственная смерть». Как именно произошло утопление, пока неизвестно, поэтому пока не сообщается, был это несчастный случай, самоубийство или убийство.
«На голове Чащина была обнаружена тупая травма мягких покровов, но она могла возникнуть как от удара, так и от ушиба уже при падении в воду или о дно бассейна, а вот сама причина смерти однозначна — утопление», — считает судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук Сергей Кладов.
Коллеги следователя покинули место происшествия до приезда «скорой помощи».
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»178
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля288
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов29
Таджикская авиакомпания остановила полеты в Россию39
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение