Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»

Денису Штенгелову. Инцидент произошел 28 марта — в день траура по погибшим при пожаре в кемеровском ТЦ. Сауна принадлежит владельцу ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Уголовное дело по факту гибели следователя Чащина возбуждено по статье с формулировкой «насильственная смерть». Как именно произошло утопление, пока неизвестно, поэтому пока не сообщается, был это несчастный случай, самоубийство или убийство.

«На голове Чащина была обнаружена тупая травма мягких покровов, но она могла возникнуть как от удара, так и от ушиба уже при падении в воду или о дно бассейна, а вот сама причина смерти однозначна — утопление», — считает судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук Сергей Кладов.

Коллеги следователя покинули место происшествия до приезда «скорой помощи».