Як-3 протаранил машину при посадке

Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги

Столкновение произошло в Новой Зеландии во время авиашоу. В результате столкновения Як-3 потерял также шасси.

Момент аварии с участием истребителя Як-3 в Новой Зеландии попал на видео. Во время авиашоу Warbirds Over Wanaka самолет зацепил машину, в результате чего часть крыла раскрошилась вдребезги.

По неизвестной причине, пилот не заметил стоящую на земле аэродромную машину, в результате чего зацепил ее крылом, сообщает New Zealand Herald. Уточняется, что в результате инцидента Як-3 также потерял шасси.

В результате столкновения пилот не пострадал, однако воздушное судно получило серьезные повреждения.

Ранее во Флориде пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки.