Як-3 протаранил машину при посадке

Столкновение произошло в Новой Зеландии во время авиашоу. В результате столкновения Як-3 потерял также шасси.
Момент аварии с участием истребителя Як-3 в Новой Зеландии попал на видео. Во время авиашоу Warbirds Over Wanaka самолет зацепил машину, в результате чего часть крыла раскрошилась вдребезги.
По неизвестной причине, пилот не заметил стоящую на земле аэродромную машину, в результате чего зацепил ее крылом, сообщает New Zealand Herald. Уточняется, что в результате инцидента Як-3 также потерял шасси.
В результате столкновения пилот не пострадал, однако воздушное судно получило серьезные повреждения.
Ранее во Флориде пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки.
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