Ещё
Як-3 протаранил машину при посадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Столкновение произошло в Новой Зеландии во время авиашоу. В результате столкновения Як-3 потерял также шасси.
Момент аварии с участием истребителя Як-3 в Новой Зеландии попал на видео. Во время авиашоу Warbirds Over Wanaka самолет зацепил машину, в результате чего часть крыла раскрошилась вдребезги.
По неизвестной причине, пилот не заметил стоящую на земле аэродромную машину, в результате чего зацепил ее крылом, сообщает New Zealand Herald. Уточняется, что в результате инцидента Як-3 также потерял шасси.
В результате столкновения пилот не пострадал, однако воздушное судно получило серьезные повреждения.
Ранее во Флориде пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
ТК «Звезда»: последние новости
Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» Пожар в высотке на Ленинградском шоссе потушен В Благовещенске загорелся мемориал памяти жертв пожара в Кемерове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»50
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ368
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля106
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»504
В Домодедово девушка избила пограничника105
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение