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Полыхающая столичная высотка попала на видео
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На видео попала полыхающая столичная высотка 

Ридус 59 минут назад
Очевидцы сняли на видео пожар в небоскребе на Ленинградском шоссе в столице, запись выложили в Сеть. На ней видно, как черные клубы дыма валят из окон апартаментов.
На место выехали экстренные службы. По информации Telegram-канала Hue, возгорание зафиксировали на 29 этаже здания. Жильцов из высотки эвакуировали, сведений о пострадавших пока не поступало.
Как сообщили в группе «Нетипичный САО» в социальной сети «ВКонтакте», специалисты долго не могли приступить к тушению пожара, так как «в пожарном гидранте в доме не было воды».
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