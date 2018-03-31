Полыхающая столичная высотка попала на видео

На видео попала полыхающая столичная высотка

Очевидцы сняли на видео пожар в небоскребе на Ленинградском шоссе в столице, запись выложили в Сеть. На ней видно, как черные клубы дыма валят из окон апартаментов.

На место выехали экстренные службы. По информации Telegram-канала Hue, возгорание зафиксировали на 29 этаже здания. Жильцов из высотки эвакуировали, сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили в группе «Нетипичный САО» в социальной сети «ВКонтакте», специалисты долго не могли приступить к тушению пожара, так как «в пожарном гидранте в доме не было воды».