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Во Франции мужчина хотел наехать на толпу
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Во Франции пьяный мужчина назвался террористом и попытался наехать на толпу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Eric Cabanis
Пьяный водитель, назвавшийся террористом, попытался совершить наезд на толпу во время музыкального фестиваля во Франции, правонарушитель задержан, сообщает радиостанция France Info.
По данным источников радиостанции, инцидент произошел в ночь на субботу в населенном пункте Вилёрбан под Лионом, где проходил фестиваль электронной музыки Réperkusound.
Ближе к полуночи 34-летний мужчина, разогнавшийся на легковом автомобиле до 50 километров в час, попытался наехать на толпу. Как отмечает радиостанция, толпа поддалась панике, однако никто из гостей фестиваля не пострадал. Тогда водитель выскочил из автомобиля и прокричал: "Я — террорист!".
Нарушитель тут же был задержан сотрудниками полиции. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате происшествия два офицера полиции получили ушибы и царапины.
Инцидент под Лионом произошел спустя неделю после теракта на юге страны. Серия нападений в департаменте Од была совершена 23 марта. Двадцатишестилетний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая организация ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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