Во Франции мужчина хотел наехать на толпу

Во Франции пьяный мужчина назвался террористом и попытался наехать на толпу

Пьяный водитель, назвавшийся террористом, попытался совершить наезд на толпу во время музыкального фестиваля во Франции, правонарушитель задержан, сообщает радиостанция France Info.

По данным источников радиостанции, инцидент произошел в ночь на субботу в населенном пункте Вилёрбан под Лионом, где проходил фестиваль электронной музыки Réperkusound.

Ближе к полуночи 34-летний мужчина, разогнавшийся на легковом автомобиле до 50 километров в час, попытался наехать на толпу. Как отмечает радиостанция, толпа поддалась панике, однако никто из гостей фестиваля не пострадал. Тогда водитель выскочил из автомобиля и прокричал: "Я — террорист!".

Нарушитель тут же был задержан сотрудниками полиции. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия два офицера полиции получили ушибы и царапины.

Инцидент под Лионом произошел спустя неделю после теракта на юге страны. Серия нападений в департаменте Од была совершена 23 марта. Двадцатишестилетний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая организация ИГ*.