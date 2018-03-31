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В московском метро встали поезда
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В московском метро встали поезда 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Красная ветка столичного метро в субботу встала из-за инцидента с пассажиром. По этой причине остановились поезда от Комсомольской до Парка культуры, сообщается в официальном телеграм-канале московского метрополитена.
«На Сокольнической линии от Сокольников до Парка культуры нет движения из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении едем с увеличенными интервалами. Делаем всё возможное, чтобы поскорее восстановить движение», — говорилось в сообщении.
Вскоре поехали поезда от Сокольников до Комсомольской.
«Не едем только от Комсомольской до Парка культуры. В обратном направлении поезда ходят. Прилагаем все усилия для скорейшего возобновления движения, надеемся поехать в течение 5 минут», — сообщил метрополитен, а уже через несколько минут появилась запись о том, что движение полностью восстановили.
Как сообщает НТВ, на станции «Красные ворота» на рельсы упал мужчина. По данным источника в экстренных службах столицы, мужчина погиб.
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