«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово

РИА Новости. Юлия Богданова, гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое является собственником здания ТРЦ «Зимняя вишня», заявила в суде, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что чувствует себя виновной в гибели людей, сообщает

«Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом», — сказала Богданова.

По версии гендиректора, причиной пожара в торгово-развлекательном центре стал поджог, в котором виноваты посетители.

«Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы», — заявила она журналистам в перерыве судебного заседания, сообщает «Коммерсант».

По словам Богдановой, она не знала о неисправности системы пожаротушения центра, которая не сработала после возгорания.

Она также рассказала, что никаких жалоб от охраны в дирекцию не поступало, но сотрудников собрались менять.

«Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем», — сказала она.

Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но недостатки так и не были устранены.