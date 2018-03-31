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«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
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«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Юлия Богданова, гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое является собственником здания ТРЦ «Зимняя вишня», заявила в суде, где рассматривается ходатайство о ее аресте, что чувствует себя виновной в гибели людей, сообщает РИА Новости.
«Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом», — сказала Богданова.
По версии гендиректора, причиной пожара в торгово-развлекательном центре стал поджог, в котором виноваты посетители.
«Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы», — заявила она журналистам в перерыве судебного заседания, сообщает «Коммерсант».
По словам Богдановой, она не знала о неисправности системы пожаротушения центра, которая не сработала после возгорания.
Она также рассказала, что никаких жалоб от охраны в дирекцию не поступало, но сотрудников собрались менять.
«Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем», — сказала она.
Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но недостатки так и не были устранены.
>> Арестована гендиректор собственника «Зимней вишни»
25 марта в Кемерово произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.
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