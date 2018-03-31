Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Актер Евгений Сапаев, сыгравший роль второго плана в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», был убит после смены пола. Ранее 38-летний мужчина рассказал в эфире одного из каналов, что отрезал ножом детородный орган ради мечты стать женщиной, сообщает СтарХит.

Не имея средств на профессиональных врачей, операцию он провел самостоятельно, изучив пособия по анатомии. Сделать задуманное он смог лишь с третьей попытки. Ко врачам ему все-таки пришлось обратиться, с сильнейшим кровотечением актер попал в больницу. Доктора спасли ему жизнь. После этого Сапаев уехал из Москвы в родную деревню Великово Владимирской области.

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Юлия Бусырева, подруга актера рассказала, что он приходил к ней в гости, а потом стал заходить все реже и пропал.

«Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье. Последний раз видела приятеля в марте прошлого года… Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — рассказала она.

Односельчане рассказывали, что Сапаев ходил в женской одежде и просил называть его Настей. Он жил один. У Сапаева осталась бабушка Нина Александровна, которая находится в доме престарелых и не знает о смерти внука. Родители актера умерли лет 20 назад.