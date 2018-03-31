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Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
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Видео первых минут пожара в ТЦ Кемерове опубликовал потерявший всю семью Востриков 

BFM.RU 58 минут назад
Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, опубликовал видео начала возгорания возле залов кинотеатра.
В ходе прямой трансляции в Instagram мужчина показал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что после начала пожара двери в залы кинотеатров были открыты, однако из так называемого «красного зала» люди не выходили, передает РБК.
Востриков продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в «красный зал», где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу. Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако что происходит вокруг «красного зала» уже непонятно.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, большинство из которых — дети.
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 Ещё 6 источников 
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