Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии

Видео первых минут пожара в ТЦ Кемерове опубликовал потерявший всю семью Востриков

Игорь Востриков , потерявший всю семью при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , опубликовал видео начала возгорания возле залов кинотеатра.

В ходе прямой трансляции в Instagram мужчина показал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что после начала пожара двери в залы кинотеатров были открыты, однако из так называемого «красного зала» люди не выходили, передает РБК.

Востриков продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в «красный зал», где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу. Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако что происходит вокруг «красного зала» уже непонятно.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, большинство из которых — дети.