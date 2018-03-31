Задержан совладелец «Суммы» Магомедов

СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова

СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Как сообщил РИА "Новости" источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.