Задержан совладелец «Суммы» Магомедов

СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.
Как сообщил РИА "Новости" источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.
Ранее "Ъ" сообщал, что Магомедов был допрошен. Кроме того, в пятницу, 30 марта, были проведены обыски "по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах". В группе "Сумма" при этом утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца "беседой со следователем". Обыски в офисах группы компаний "Сумма" ее представитель также не подтвердила.