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Задержан совладелец «Суммы» Магомедов
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СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: yugopolis.ru
СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.
Как сообщил РИА "Новости" источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.
Ранее "Ъ" сообщал, что Магомедов был допрошен. Кроме того, в пятницу, 30 марта, были проведены обыски "по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах". В группе "Сумма" при этом утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца "беседой со следователем". Обыски в офисах группы компаний "Сумма" ее представитель также не подтвердила.
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