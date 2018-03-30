«Зимнюю вишню» построили самовольно

Следователи заявили, что сгоревший кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» был построен самовольно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

В СК подчеркнули, что ТЦ возвели без разрешения на строительство, что «повлекло гибель посетителей торгового центра».

Следователи возбудили дело против главы Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии СК, она не приняла мер, чтобы пресечь эксплуатацию самовольно построенного здания. Комкову задержали, ее действия проверят «на предмет коррупционной составляющей».

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Ранее « Московский комсомолец » писал, что здание, в котором расположился ТЦ, было построено в конце 60-х — начале 70-х под кондитерскую фабрику. В начале 2000-х годов оно простаивало, а в 2010-2011 году его реконструировали, надстроив четвертый этаж и проведя внутреннюю перепланировку.