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«Зимнюю вишню» построили самовольно
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«Зимнюю вишню» построили самовольно 

Рамблер 1 час назад
Фото: МЧС России по Кемеровской области
Следователи заявили, что сгоревший кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» был построен самовольно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
В СК подчеркнули, что ТЦ возвели без разрешения на строительство, что «повлекло гибель посетителей торгового центра».
Следователи возбудили дело против главы Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии СК, она не приняла мер, чтобы пресечь эксплуатацию самовольно построенного здания. Комкову задержали, ее действия проверят «на предмет коррупционной составляющей».
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Ранее «Московский комсомолец» писал, что здание, в котором расположился ТЦ, было построено в конце 60-х — начале 70-х под кондитерскую фабрику. В начале 2000-х годов оно простаивало, а в 2010-2011 году его реконструировали, надстроив четвертый этаж и проведя внутреннюю перепланировку.
Председатель Кемеровской региональной организации Союза архитекторов РФ Сергей Зыков заявил «МК», что экспертизу проектной документации для переделки здания в ТЦ проводила «государственная экспертиза по Кемеровской области».
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