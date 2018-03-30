Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»

Задержана гендиректор фирмы-собственника ТЦ в Кемерове

Юлия Богданова, занимающая пост генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», была задержана сегодня.

Как удалось установить следствию, Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности в кемеровском торговом центре и была осведомлена о недостатках его противопожарной системы, о чем ее не единожды уведомляли подчиненные. Тем не менее гендиректор не сделала ничего для их устранения, занимаясь лишь вопросами аренды торговых площадей.

Вскоре Юлии Богдановой будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», максимальным наказанием по которой является лишение свободы на семь лет.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее были задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.