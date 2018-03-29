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Юлия Скрипаль пришла в себя
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Юлия Скрипаль пришла в себя 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC News.
Состояние Юлии оценивается как стабильное, но за ней по-прежнему круглосуточно наблюдают врачи.
Об улучшении состояния дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля стало известно в четверг днем. Сообщалось, что Юлия пошла на поправку и ее состояние больше не оценивается как критическое.
>> Юлия Скрипаль пошла на поправку
Ее отец по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала инцидент в Солсбери незаконным применением силы против Великобритании.
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