Юлия Скрипаль пришла в себя

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC News.

Состояние Юлии оценивается как стабильное, но за ней по-прежнему круглосуточно наблюдают врачи.

Об улучшении состояния дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля стало известно в четверг днем. Сообщалось, что Юлия пошла на поправку и ее состояние больше не оценивается как критическое.

Ее отец по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.