Юлия Скрипаль пришла в себя 

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC News.
Состояние Юлии оценивается как стабильное, но за ней по-прежнему круглосуточно наблюдают врачи.
Об улучшении состояния дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля стало известно в четверг днем. Сообщалось, что Юлия пошла на поправку и ее состояние больше не оценивается как критическое.
Ее отец по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала инцидент в Солсбери незаконным применением силы против Великобритании.