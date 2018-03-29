Юлия Скрипаль пошла на поправку, сообщает Sky News со ссылкой на национальную службу здравоохранения Великобритании.
Состоянии Юлии больше не оценивается как критическое. Ее отец, Сергей Скрипаль, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала инцидент в Солсбери незаконным применением силы против Великобритании.