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Суд вынес приговор Шакро Молодому
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Вынесен приговор Шакро Молодому 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к девяти годам и десяти месяцам строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
Еще один фигурант дела, приближенный к Калашову Андрей Кочуйков (Итальянец) получил восемь лет и десять месяцев в колонии строгого режима.
По данным РБК, суд также огласил приговор другим подельникам Калашова. Батыр Бекмурадов получил девять лет и четыре месяца строгого режима, еще девять человек осуждены на сроки от семи лет четырех месяцев до восьми лет четырех месяцев.
Обвинение просило для Калашова десять лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей по двум эпизодам вымогательства. Для Кочуйкова прокуроры попросили 9,5 лет колонии строгого режима и 500 тысяч рублей штрафа.
Десятерых фигурантов дела потребовали приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет и различным штрафам. Всего обвиняемыми по делу проходили 14 человек, двух из них судят посмертно.
Летом 2016 года Калашова задержали по делу о вымогательстве у владелицы кафе Elements Жанны Ким. В декабре 2015-го возле кафе произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. По данным следствия, одной из сторон в перестрелке были приближенные к Шакро Молодому люди. Вторым эпизодом дела является вымогательство десяти миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова.
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