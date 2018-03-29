Суд вынес приговор Шакро Молодому

Вынесен приговор Шакро Молодому

Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к девяти годам и десяти месяцам строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным РБК, суд также огласил приговор другим подельникам Калашова. Батыр Бекмурадов получил девять лет и четыре месяца строгого режима, еще девять человек осуждены на сроки от семи лет четырех месяцев до восьми лет четырех месяцев.

Обвинение просило для Калашова десять лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей по двум эпизодам вымогательства. Для Кочуйкова прокуроры попросили 9,5 лет колонии строгого режима и 500 тысяч рублей штрафа.

Десятерых фигурантов дела потребовали приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет и различным штрафам. Всего обвиняемыми по делу проходили 14 человек, двух из них судят посмертно.

Летом 2016 года Калашова задержали по делу о вымогательстве у владелицы кафе Elements Жанны Ким. В декабре 2015-го возле кафе произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. По данным следствия, одной из сторон в перестрелке были приближенные к Шакро Молодому люди. Вторым эпизодом дела является вымогательство десяти миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова.