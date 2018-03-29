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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
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Трое из списка пропавших в пожаре в ТЦ оказались живы 

Рамблер 1 час назад
В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что три человека, которые в заявлениях граждан были названы пропавшими без вести после пожара в «Зимней вишне», оказались живы. Об этом сообщается на сайте СК.
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Следователи отметили, что теперь у них осталось 64 заявления о пропаже людей в торговом центре.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что при пожаре погиб 41 ребенок. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
В СК заявили, что после пожара в кемеровском ТЦ к ним поступили заявления о 67 пропавших без вести.
В МЧС 28 марта сообщили, что тела всех 64 погибших обнаружены, а информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, спасателям не поступало.
 Ещё 62 источника 
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