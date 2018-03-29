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Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»
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Установлен очаг пожара в «Зимней вишне» 

Рамблер 1 час назад
Эксперты пришли к выводу, что «очаг термического воздействия» в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» был в скрытой полости между третьим и четвертым этажами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС и собеседника в центральном аппарате ведомства.
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Эта полость располагалась в районе батутного центра. Сначала огонь распространялся вверх от очага пожара, огонь охватил большую площадь. Быстрому распространению огня «способствовали внутренние вихревые потоки». Также возгорание началось во «внутрисистемных полостях».
Сейчас эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, обрывки утеплителя и части внутренней отделки. Один из источников РБК заявил, что эти материалы не соответствовали госстандартам, утвержденным в России.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что при пожаре погиб 41 ребенок. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
СМИ писали, что возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров.
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