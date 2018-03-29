Двери в кинозале «Зимней вишни» закрыл один из посетителей

Житель Кемерово Игорь Востриков , потерявший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пятерых родственников, рассказал о том, кто закрыл двери в одном из залов кинотеатра. Свое видеообращение он опубликовал на странице «ВКонтакте».

По словам Вострикова, ему показали запись, на которой видно, что первоначально двери в кинозалы не были заперты.

«Люди все выбегали, и остались только наши с детишками. Они промедлили», — сказал он.

Когда они добрались до выхода в коридоре, везде был «непроглядный» дым. Некий мужчина, посетитель кинотеатра, решил запереть дверь, заложить щели и дождаться спасателей, но они так и не появились. Мужчина сумел спастись.

У бизнесмена Игоря Вострикова в пожаре погибли трое детей, сестра и жена. Он утверждал, что пожарные и сотрудники кинотеатра не пропустили его мать к закрытой двери, не веря, что за ней кто-то есть.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Глава СК Александр Бастрыкин говорил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.