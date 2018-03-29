Число пострадавших в Кемерово возросло

Выросло количество пострадавших в Кемерово

Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» увеличилось до 79 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Собеседник не уточнил, кто и с какими симптомами обратился за медицинской помощью, а лишь отметил, что в данный момент лечение в больницах проходят 12 человек, амбулаторное — 67.

Накануне в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в Кемерово сообщали об увеличении количества пострадавших на восемь человек — до 76, среди которых было 27 детей. Вчера 14 человек по-прежнему находились в больницах.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.