«С чего это я должен их жалеть?»

Блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерово

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» унес жизни десятков людей, большинство из них — дети. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, однако местная инициативная группа говорит, что число жертв занижено и упрекает власти в сокрытии правды о пожаре. Кемеровчане убеждены, что на самом деле жертв более 300, но руководство региона сознательно замалчивает потери. 27 марта тысячи жителей вышли на центральную площадь, чтобы добиться от власти правды о пожаре и отставки крупных чиновников, попустительство которых привело к трагедии. В тот же день нашелся источник распространения информации о сотнях жертв. Им оказался украинский блогер Евгений Вольнов , который от лица сотрудника МЧС оповестил местные морги о скором прибытии 300 трупов. Эти данные моментально разлетелись по соцсетям и мессенджерам и, предположительно, могли привести к культивированию агрессии в без того обуреваемом ненавистью, убитом горем городе. «Лента.ру» наблюдала за тем, как известные блогеры использовали эти и другие фейки для того, чтобы нарастить популярность, а никому не известные функционеры YouTube — не удержались от соблазна хайпануть на трагедии и получить свою минуту славы.

Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков ) похвастался пранком сам. Он выложил запись телефонных разговоров в YouTube в день начала пожара, 25 марта. Когда о жертвах еще не говорили, он решил обзвонить местные морги. Представившись сотрудником МЧС, он заявлял, что необходимо освободить место для 300 трупов. В ответ работники моргов негодовали, что столько мест у них нет.

Пранк пролежал в сети несколько дней и набрал незначительное число просмотров. Зато слух о 300 погибших быстро расползся по Кемерову. В условиях недостатка информации жители опирались на любые данные от очевидцев, узнавали информацию от знакомых через WhatsApp и соцсети. Когда на следующий день МЧС заявило о десятках погибших при пожаре, людей крайне возмутило, что власти замалчивают реальные жертвы, по всей видимости, не желая привлекать еще большего внимания к трагедии и сохранить свои места.

России поразились цинизму Вольнова. Пранк не только запустил волну дезинформации, но и сопровождал это шутками. На украинского блогера обрушилась волна ненависти, в соцсетях ему желали смерти и призывали к расправе над ним, а Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело. Позже Россия объявила его в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

Вольнова это ничуть не расстроило. В интервью, которое он опубликовал во «ВКонтакте», блогер заявил, что доволен эффектом от пранка, но немного жалеет, что использовал так мало шуток.

«Я в принципе считаю, что если кого-то Кремль поливает грязью, то этот человек делает все правильно», — заключил пранкер.

Он не согласен с тем, что просто поглумился над трагедией. Вольнов говорит, что у его пранка был более глубинный смысл: обнажить «тотальное *** [разгильдяйство] россиян», показать, что трагедия, всеобщее сочувствие и порицание попустительства чиновников и чрезвычайных служб совершенно не повлияли на гниющие элементы системы. Пресса на это внимания не обратила, но украинец, представившись сотрудником администрации президента , дозвонился еще и до похоронных агентств, которые соглашались на откаты, а также добрался до настоятеля церкви, который согласился отпеть 300 погибших за 600 тысяч рублей, указав при этом в договоре 1,5 миллиона.

Угрызений совести пранкер не испытывает. Он считает, что россияне не достойны жалости, поскольку десятилетиями готовы терпеть наплевательское отношение со стороны государства. Вольнов удивился тому, что митингующие не растерзали на части местных чиновников, которые, прежде чем картинно опуститься перед народом на колени, обвиняли потерявших родных в пожаре кемеровчан в желании попиариться, а затем поясняли народу, что их «не выбирают, а назначают».

Главная причина крайней неприязни Вольнова к России кроется в отношении части россиян к войне на Украине

«Я не видел что-то в Кемерове массовых митингов, когда российское государство убивало украинцев. С чего это я должен их жалеть? Они не заслужили моего сожаления. Кроме презрения и ненависти, они не заслужили ничего. Ну так получайте, ребята. Это ж только начало», — ерничал пранкер.

Блогер называл свой поступок «обраткой» россиянам за «распятого мальчика», «бетон во влагалищах» и другие фейки об украинских военных, которое распространяло российское телевидение.

Антироссийская повестка привела Вольнова к тому, что он начал напрямую издеваться над пострадавшими от трагедии. К примеру, проводить параллели между тем, что потерявший всю семью в пожаре Игорь Востриков поддерживал переход Крыма к России, и судьбой, постигшей его семью. Ролик сопровождается издевательским смехом.

Попав в новости, Вольнов, кажется, уже не может остановиться. За последние два дня он выложил на YouTube 14 роликов, посвященных трагедии. «Угораем вместе с Кемерово», «Количество погибших в Кемерово занижают, чтобы…» и остальные видео суммарно собрали более трех миллионов просмотров.

Фактически любое высказывание о Кемерове, сдобренное броским и ужасающим заголовком («Душераздирающие крики детей, горящих в кинотеатрах торгового центра», «Последние слова », «В Кемерово 400 трупов. Приказано молчать») и броской картинкой для привлечения внимания, означало попадание в тренды YouTube, что для неизвестных блогеров означает звездный час. Поэтому сразу после трагедии YouTube наводнили сотни видео, посвященные страшному пожару, который продолжался 16 часов. Вечером 27 марта топ YouTube выглядел примерно так.

В поисках хайпа некоторые клепали ролики буквально на коленке, дублируя все те же сообщения из мессенджеров. Фактчекинг далеко не то, что интересовало авторов таких видео.

Самым популярным названием для подобных роликов стало «СМИ молчат». Дело в том, что 25 марта, когда начался пожар, федеральные телеканалы действительно обошли событие стороной, несмотря на то, что к вечеру было известно о первых жертвах. Поначалу блогеры и журналисты опасались, что трагедию пытаются замолчать, и первые сообщения в соцсетях и ролики в YouTube звучали как крик души. Уже на следующий день каналы попытались наверстать упущенное: выслали в Кемерово своих корреспондентов и посвятили главные программы трагедии в Кузбассе. Но несмотря на это, ведомые дофамином блогеры продолжили выпускать ролики с названиями «СМИ молчат», «О чем молчат СМИ» или «Что скрывают СМИ».

«Фейк… достали хайпить на такой ужасной теме!» — просят в комментариях к ролику пользователи YouTube. Площадку получили все: и подростки, и юристы, оказавшиеся бывшими сотрудниками КГБ, и Алексей Панин . Последний вслед за остальными дал послушать подписчикам ту же аудиозапись, на которой женщина говорит о 355 трупах в торговом центре. А в конце заявил, что «достоверно известно о гибели 475 человек».

Не меньший профит от трагедии получил популярный российский блогер Николай Соболев . Он никого не провоцировал — просто записал скорбный ролик, выдающий за факты все те же сообщения из WhatsApp и вызывающий недоумение неуместными сравнениями (масштаб замалчивания правды о пожаре он сравнил с сокрытием правды о взрыве на Чернобыльской АЭС).

«На момент записи официально известно о 64 погибших. Но что-то мне подсказывает, что это число может быть сильно приуменьшено», — начинает свое выступление блогер, обещая «полную хронологию событий», рассказать, «что скрывают средства массовой информации», «как произошла чудовищная трагедия и каковы последствия» и «кто виноват» Ответы на эти и другие вопросы, которые пока не могут найти следователи и инициативная группа в Кемерове, под силу только Николаю Соболеву.

«Сейчас время такое. Правдивые новости мы узнаем от блогеров и из Twitter. Раз уж на мой канал подписано четыре миллиона человек, я просто не могу не разобрать эту ситуацию», — восклицает Соболев, несколько дней назад заявивший, что станет ведущим «Пусть говорят», но выяснилось, что это не так. «Чем-то», что подсказывало Соболеву о том, что число погибших замалчивают, оказались аудиосообщения в мессенджере. Блогер дал послушать подписчикам голос женщины, которая сообщила в WhatsApp, что «170 уже привезли трупов» и мешки закончились. Чей голос на записи и откуда у женщины такая информация, автор канала не пояснил.

И действительно: Соболев предпринимает попытку воссоздать хронологию событий, несколько раз упорно подчеркивая, что люди «горели заживо».

«Вот вы верите, что погибли всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично очень в этом сомневаюсь», — экспертно заявляет блогер.

Далее он вновь выводит аудиозапись, на которой женщина, ссылаясь на МЧС, говорит, что внутри найдено 355 трупов. Соболев не призывает верить этим цифрам, но обращает внимание на то, что различные слухи подозрительно совпадают, ссылаясь при этом на других блогеров, живущих в Кемерове, — «Немагию».

После ролика, для превью которого блогер выбрал кадр со сложенными в мольбе руками, и без того огромная армия подписчиков приросла — около пяти миллионов просмотров, второе место в трендах YouTube и плюс 100 тысяч подписчиков. На следующий день Соболев видео удалил, извинившись за то, что зрители приняли транслируемые им фейки за чистую монету.

После обвинений в распространении дезинформации видео о трагедии скрыли и другие блогеры. В частности, с YouTube пропала запись Сергея Брокша, сообщавшего о 500 погибших. То же сделал Александр Движнов, на канал которого подписаны более 200 тысяч человек. Последний на своей странице во «ВКонтакте» объяснил, что «ничего про точное количество погибших» не утверждал, но сам не верит в официальные данные.

Информация о количестве жертв — не единственный фейк, распространившийся в соцсетях на фоне наэлектризованного информационного пространства. Шок и полное недоверие к местным властями побудили пользователей сети искать подтверждение данным о 300-400 погибших. В результате на фотографии, сделанной ночью у торгово-развлекательного центра, разглядели груду тел, однако позже оказалось, что на снимке была разворачиваемая МЧС палатка, снятая с неудачного ракурса.

От волны фейков едва не пострадал сотрудник «Зимней вишни» Станислав Соболев, которого в сети обвинили в поджоге детского батута. На попавшем в интернет видео с камеры наблюдения заметили, что Соболев подходит к детскому батуту, что-то бросает и уходит. На самом деле работник ТЦ в этот момент за руку здоровался с приятелями, что видно с другого ракурса.

На фоне ненависти к властям Кузбасса, назвавшим вышедших на митинг в центре Кемерова «бузотерами», обилие дезинформации привело к еще большему нагнетанию агрессии. Когда слышишь о детях, задохнувшихся и сгоревших по вине халатности взрослых, единственное, что испытываешь, — всепоглощающую ярость и бессилие одновременно. Однако блогерам, аудитория которых превышает некоторые ведущие СМИ, стоит помнить о необходимости отделять зерна от плевел. Вот, что известно о трагедии в по последним данным.

«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — заявил 28 марта замглавы МЧС России Владлен Аксенов. МЧС отчиталось об обнаружении 64 тел погибших в «Зимней вишне», из них 41 — дети. Пострадавшими числятся 76 человек.

Информация о пропавших без вести есть у местных властей и Следственного комитета России. 27 марта следователи отмечали, что в СКР от родственников были поданы заявления о пропаже 67 человек во время пожара. На момент официального комментария СКР были опознаны тела 21 погибшего.

Жители Кемерова создали инициативную группу, которая пытается установить точное число погибших и пропавших без вести. По данным этой группы, жертвами пожара могли стать 78 человек.