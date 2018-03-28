В США задержали школьника за угрозу устроить стрельбу

В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу

Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за то, что он, предположительно, угрожал "перестрелять школу", ему предъявлены обвинения в террористической угрозе, сообщает телеканал ABC News.

Как сообщил представитель полиции Майкл Читвуд (Michael Chitwood), задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, приехавший в США по обмену, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить 1 мая на занятия, так как он "собирался перестрелять школу". Впоследствии, по данным полиции, Ан Тсо Сун назвал свои слова шуткой.

По словам Читвуда, у задержанного 18-летнего ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.

Помимо этого, после изучения выданного в школе планшетного компьютера полицейские обнаружили, что задержанный искал возможность приобрести стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15, добавили правоохранители.

Задержанный Ан Тсо Сун — учащийся по обмену, находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он обучался в католической школе Bonner Prendergast. В настоящее время он находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы, отмечает телеканал.