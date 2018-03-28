Ещё
В США задержали школьника за угрозу устроить стрельбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Frederic J. Brow
Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за то, что он, предположительно, угрожал "перестрелять школу", ему предъявлены обвинения в террористической угрозе, сообщает телеканал ABC News.
Как сообщил представитель полиции Майкл Читвуд (Michael Chitwood), задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, приехавший в США по обмену, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить 1 мая на занятия, так как он "собирался перестрелять школу". Впоследствии, по данным полиции, Ан Тсо Сун назвал свои слова шуткой.
По словам Читвуда, у задержанного 18-летнего ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.
Помимо этого, после изучения выданного в школе планшетного компьютера полицейские обнаружили, что задержанный искал возможность приобрести стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15, добавили правоохранители.
Задержанный Ан Тсо Сун — учащийся по обмену, находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он обучался в католической школе Bonner Prendergast. В настоящее время он находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы, отмечает телеканал.
РИА Новости: последние новости
Расследование "дела Скрипаля" займет несколько месяцев Посетители "Зимней вишни" жаловались на запах проводки за сутки до пожара Тулеев призвал привлечь к ответственности реальных виновников трагедии в ТЦ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия раскрыла место отравления Скрипалей55
Путин решил судьбу Тулеева354
Украину заподозрили в подготовке реванша в Донбассе107
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине563
Трагедию в Кемерово могли предотвратить96
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение