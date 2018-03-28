Ещё
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровский врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: vk.com/kuzmed42
В Сети опубликовано видео, на котором врач скорой помощи из Кемерово Альберт Табермаков, рассказал о том, почему заявил на митинге о "300 погибших" при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Мужчина извинился за распространение ложной информации.
Ужасная трагедия в Кемерово породила целую волну пугающих слухов о количестве погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Назывались цифры в 100, 200 и даже 300 жертв. К распространению этой информации подключились не только провокаторы и нечистоплотные блогеры, пожелавшие привлечь к себе внимание, но и запутавшиеся неравнодушные граждане.
Так, на митинге в Кемерово после трагедии выступил врач скорой помощи Альберт Табермаков, который повторил собравшимся слух о "300 погибших" и переполненных моргах. Ему, как представителю экстренных служб города, люди поверили. Однако позже выяснилось, что эту информацию мужчина почерпнул как и все — из Сети. В Интернете появилось видео, где врач объясняет свои слова и просит прощения за распространение ложной информации.
В медицинском сообществе "Здоровье Кузбасса" говорится, что коллеги, работавшие в ту ночь на пожаре, потребовали от него опровержения. "Я там лично не был", — признался врач. Он добавил, что в память о погибших извиняется за свои слова, которые ввели многих людей в заблуждение.
Отметим, многие эксперты успели высказаться об опасности распространения недостоверных сведений после трагедии в Кемерово. Рассказали об этом и на высшем уровне. "Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах", — цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина.
Ранее стало известно, что одним из организаторов дезинформации о числе погибших при пожаре в кемеровском ТЦ стал украинский пранкер известный как Евгений Вольнов. Молодой человек обзванивал больницы города и, представляясь сотрудником МЧС, говорил о нескольких сотнях тел, которые необходимо разместить в моргах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды". Телефонный хулиган объявлен в международный розыск.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них — дети. Возбуждено уголовное дело.
Дни.ру: последние новости
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену Россия утонула в слезах из-за сгоревших заживо детей Ребенок с зажигалкой спалил ТЦ в Кемерово
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева394
Работу по совместительству хотят запретить в РФ55
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР133
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине608
Британия раскрыла место отравления Скрипалей171
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение