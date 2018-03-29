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Что известно о фигурантах дела о пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Что известно о фигурантах дела о пожаре в Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Кемерово арестовал на два месяца — до 25 мая — фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. В статусе обвиняемых сейчас находятся пять человек.
  1. Управляющая торгового центра Надежда Судденок. Она заявила, что причиной пожара мог стать поджог: в последнее время в «Зимнюю вишню» приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей, из-за них якобы приходилось вызывать полицию. Управляющая утверждает, что сотрудники никогда не запирали двери кинозалов.
  2. Технический директор ТЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев. Объяснить отключение системы пожарной безопасности он не смог. Соболев пожаловался на «запущенное состояние» центра и «маленькие финансовые ресурсы» для столь большого помещения. По данным СК, он отвечал за обеспечение безопасности и эвакуацию людей в случае ЧС. Соболев сказал, что в день пожара действительно помогал эвакуировать людей.
  3. Глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы пожарной безопасности, Игорь Полозиненко. В СК считают, что система дала несколько сбоев ещё 19 марта, но подрядчик не прислал специалистов вовремя. Однако Полозиненко утверждает, что сигнализация работала исправно, и кто-то «из-за паники» отключил её вручную.
  4. Электромонтер компании «Системный интегратор» Александр Никитин. По версии СК, у Никитина не было необходимой квалификации, он якобы окончил только училище по специализации повар-кондитер.
  5. Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин. По его словам, сигнализация к моменту пожара уже была неисправна. Еще 19 марта он сообщил об этом руководству центра в рапорте, и технический директор был в курсе, утверждает Антюшин. Глава СК Александр Бастрыкин ранее говорил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. Охранник признал, что вручную не нажал на кнопку оповещения из-за «растерянности в экстренной ситуации».
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