Что известно о фигурантах дела о пожаре в Кемерово 

Суд в Кемерово арестовал на два месяца — до 25 мая — фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. В статусе обвиняемых сейчас находятся пять человек.
- Управляющая торгового центра Надежда Судденок. Она заявила, что причиной пожара мог стать поджог: в последнее время в «Зимнюю вишню» приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей, из-за них якобы приходилось вызывать полицию. Управляющая утверждает, что сотрудники никогда не запирали двери кинозалов.
- Технический директор ТЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев. Объяснить отключение системы пожарной безопасности он не смог. Соболев пожаловался на «запущенное состояние» центра и «маленькие финансовые ресурсы» для столь большого помещения. По данным СК, он отвечал за обеспечение безопасности и эвакуацию людей в случае ЧС. Соболев сказал, что в день пожара действительно помогал эвакуировать людей.
- Глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы пожарной безопасности, Игорь Полозиненко. В СК считают, что система дала несколько сбоев ещё 19 марта, но подрядчик не прислал специалистов вовремя. Однако Полозиненко утверждает, что сигнализация работала исправно, и кто-то «из-за паники» отключил её вручную.
- Электромонтер компании «Системный интегратор» Александр Никитин. По версии СК, у Никитина не было необходимой квалификации, он якобы окончил только училище по специализации повар-кондитер.
- Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин. По его словам, сигнализация к моменту пожара уже была неисправна. Еще 19 марта он сообщил об этом руководству центра в рапорте, и технический директор был в курсе, утверждает Антюшин. Глава СК Александр Бастрыкин ранее говорил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. Охранник признал, что вручную не нажал на кнопку оповещения из-за «растерянности в экстренной ситуации».