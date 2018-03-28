Британия раскрыла место отравления Скрипалей

Полиция раскрыла место отравления Скрипалей

«Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме», — говорится в сообщении полиции.

В Скотланд-Ярде также заверили, что соседи Скрипалей находятся в безопасности, несмотря на то, что полицейские продолжают розыскные мероприятия в доме бывшего сотрудника ГРУ

4 марта в английском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Премьер-министр Великобритании обвинила в отравлении Россию, назвав инцидент незаконным применением силы против Соединенного Королевства.