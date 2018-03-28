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Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер 

Рамблер 1 час назад
Билетный контролёр кинотеатра в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина рассказала о первых минут страшного пожара, который начался 25 марта. По словам женщины, двери в кинозалы не закрывались, но эвакуационные выходы действительно были закрыты. Узнав от одного из сотрудников ТЦ о пожаре, Наталья бросилась в зал с криком «Пожар, эвакуация, выходим все!». После этих слов зрители стали выбегать из кинотеатра, началась паника. Наймушина также подтвердила, что огонь и дым распространялись очень быстро.
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