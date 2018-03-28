Умер Виктор Калашников

Виктору Калашникову было 75 лет. Причина его смерти не уточняется.

Калашников-младший родился 16 июля 1942 года. В 1966-м, после окончания Ижевского механического института, он начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разрабатывал и проводил испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Также его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Виктор Калашников был удостоен званий «Заслуженный конструктор Российской Федерации» и «Почетный оружейник», а также награжден Орденом «Знак Почета».

Его отец, изобретатель АК Михаил Калашников, скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни.