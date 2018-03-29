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В Кемерово допросят проверявшего ТЦ инспектора
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Источник: в прокуратуру вызвана пожарный инспектор, проводившая последнюю проверку ТЦ в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В прокуратуру вызвана пожарный инспектор Дарья Москалёва, которая последняя проводила проверку ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом RT сообщил источник в экстренных службах области.
Согласно документам, именно Москалёва последней из инспекторов пожарного надзора ходила с проверкой в сгоревший ТЦ.
Отмечается, что проверка, которая, по документам, была проведена в июне 2016 года, заняла два часа, нарушений не выявлено.
Следующая проверка «Зимней вишни» по плану должна была состояться в конце 2018 года в связи с надзорными каникулами.
RT на русском: последние новости
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