В Кемерово допросят проверявшего ТЦ инспектора

В прокуратуру вызвана пожарный инспектор Дарья Москалёва, которая последняя проводила проверку ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом RT сообщил источник в экстренных службах области.
Согласно документам, именно Москалёва последней из инспекторов пожарного надзора ходила с проверкой в сгоревший ТЦ.
Отмечается, что проверка, которая, по документам, была проведена в июне 2016 года, заняла два часа, нарушений не выявлено.
Следующая проверка «Зимней вишни» по плану должна была состояться в конце 2018 года в связи с надзорными каникулами.