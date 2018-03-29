В Кемерово допросят проверявшего ТЦ инспектора

Источник: в прокуратуру вызвана пожарный инспектор, проводившая последнюю проверку ТЦ в Кемерове

прокуратуру вызвана пожарный инспектор Дарья Москалёва, которая последняя проводила проверку ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом RT сообщил источник в экстренных службах области.

Согласно документам, именно Москалёва последней из инспекторов пожарного надзора ходила с проверкой в сгоревший ТЦ.

Отмечается, что проверка, которая, по документам, была проведена в июне 2016 года, заняла два часа, нарушений не выявлено.

Следующая проверка «Зимней вишни» по плану должна была состояться в конце 2018 года в связи с надзорными каникулами.