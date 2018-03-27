СК располагает заявлениями о пропаже 67 чел. в Кемерово

СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек в Кемерово

Светлана Петренко. "На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово", — сказала она. Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в торговом центре в Кемерово , сообщила официальный представитель СК РФ

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Кемеровчанин о проверке морга и количестве погибших в "Зимней вишне"