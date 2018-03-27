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СК располагает заявлениями о пропаже 67 чел. в Кемерово
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СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек в Кемерово 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в торговом центре в Кемерово, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово", — сказала она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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