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Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
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Опубликован список пропавших при пожаре в ТЦ 

Рамблер 1 час назад
Администрация города Кемерово опубликовала список жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а также пострадавших и пропавших без вести в результате происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
На момент публикации материала сайт администрации был недоступен. По данным ТАСС, пропавшими без вести считаются 38 человек, в том числе 26 детей. Возраст еще двух пропавших неизвестен.
Среди жертв пожара, чьи личности установлены, — 25 человек, 13 из которых — дети. Дата рождения еще одного погибшего не уточняется.
Пострадали при пожаре, по данным властей, 69 человек, в том числе 24 ребенка и один сотрудник МЧС. Информации о состоянии пострадавших нет.
Пожар в «Зимней вишне» произошел днем 25 марта. Ранее в МЧС заявляли о 64 погибших и 44 пострадавших.
Представители штаба, в который вошли родственники жертв пожара в ТЦ, сообщали, что у них есть информация о 85 пропавших без вести.
Мэр города Илья Середюк предложил горожанам, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить с проверкой морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых участников митинга и отправил их туда на автобусе.
Приехавший в Кемерово президент РФ Владимир Путин призвал горожан не сомневаться в достоверности официальных данных о числе жертв пожара. Он пообещал, что расследование будет вестись тщательно, «несмотря на должности и звания», а «все виновные будут наказаны».
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