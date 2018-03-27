Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово

Опубликован список пропавших при пожаре в ТЦ

Администрация города Кемерово опубликовала список жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а также пострадавших и пропавших без вести в результате происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

На момент публикации материала сайт администрации был недоступен. По данным ТАСС, пропавшими без вести считаются 38 человек, в том числе 26 детей. Возраст еще двух пропавших неизвестен.

Среди жертв пожара, чьи личности установлены, — 25 человек, 13 из которых — дети. Дата рождения еще одного погибшего не уточняется.

Пострадали при пожаре, по данным властей, 69 человек, в том числе 24 ребенка и один сотрудник МЧС . Информации о состоянии пострадавших нет.

Пожар в «Зимней вишне» произошел днем 25 марта. Ранее в МЧС заявляли о 64 погибших и 44 пострадавших.

Представители штаба, в который вошли родственники жертв пожара в ТЦ, сообщали, что у них есть информация о 85 пропавших без вести.

Мэр города Илья Середюк предложил горожанам, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить с проверкой морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых участников митинга и отправил их туда на автобусе.