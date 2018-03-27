Шакро Молодого признали виновным

Во вторник, 27 марта, Никулинский суд Москвы признал Захария Калашова (Шакро Молодой) виновным по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также начал оглашать приговор подельникам Калашова. Как отмечает агентство, из первой части приговора стало ясно, что он обвинительный. Оглашение займет два или три дня.

Обвинение просило для Калашова десять лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей по двум эпизодам вымогательства. Для его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокуроры попросили 9,5 лет колонии строгого режима и 500 тысяч рублей штрафа.

Десятерых фигурантов дела потребовали приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет и различным штрафам. Всего обвиняемыми по делу проходят 14 человек, двух из них судят посмертно.

Летом 2016 года Калашова задержали по делу о вымогательстве у владелицы кафе Elements Жанны Ким. В декабре 2015-го возле кафе произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. По данным следствия, одной из сторон в перестрелке были приближенные к Шакро Молодому люди. Вторым эпизодом дела является вымогательство десяти миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова.