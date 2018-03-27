«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово

Мужчина с сумкой, которого в интернете назвали «поджигателем» ТЦ «Зимняя вишня», зашел в игровую зону центра, чтобы поздороваться с коллегой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее в соцсетях появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как молодой человек с черной сумкой подходит к батутам и направляет в их сторону руку. Интернет-пользователи сочли, что он мог что-то подложить в батуты.

"Да, это я! И, нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ, а с сумкой пришел на тренировку, зашел поздороваться с друзьями", — рассказал он. Житель Кемерово узнал на видео себя и решил рассказать, что произошло на самом деле. Он оказался сотрудником ТЦ, который с сумкой пришел на тренировку. В игровую зону он пришел, чтобы поздороваться с друзьями, и именно для приветствия он протянул руку.

Во время пожара, по его словам, он вместе с коллегами помогал выбраться всем, кто находился в детском центре.

«МК» отмечает, что слова молодого человека подтверждают и записи других камер: пожар начался с дальнего батута, а вовсе не там, куда подходил он.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.

Сообщалось, что возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров.