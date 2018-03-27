Делегация в Кемерово рассказала о проверке в морге

Инициативная группа кемеровчан, отправившаяся после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» проверять морги города, вернулась на митинг на площади Советов и отчиталась о поездке.
Один из участников группы сообщил, что только что прибыл из морга, где вместе с другими активистами «смотрел список, сколько погибших», сообщает РИА «Новости».
«Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших», — отметил выступающий.
В ответ на недовольные крики митингующих он ответил: «Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!»
Ранее сообщалось, что мэр Кемерово Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». До этого в Кемерово начался митинг у здания администрации региона. Участники акции потребовали отставки губернатора региона Амана Тулеева.
Накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего по официальным данным погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.