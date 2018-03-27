Делегация в Кемерово рассказала о проверке в морге

Проверявшая морги в Кемерово делегация рассказала о результатах

Инициативная группа кемеровчан, отправившаяся после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» проверять морги города, вернулась на митинг на площади Советов и отчиталась о поездке.

«Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших», — отметил выступающий. Один из участников группы сообщил, что только что прибыл из морга, где вместе с другими активистами «смотрел список, сколько погибших», сообщает РИА «Новости»

В ответ на недовольные крики митингующих он ответил: «Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!»

Ранее сообщалось, что мэр Кемерово Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». До этого в Кемерово начался митинг у здания администрации региона. Участники акции потребовали отставки губернатора региона Амана Тулеева