Ещё
Делегация в Кемерово рассказала о проверке в морге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверявшая морги в Кемерово делегация рассказала о результатах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Инициативная группа кемеровчан, отправившаяся после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» проверять морги города, вернулась на митинг на площади Советов и отчиталась о поездке.
Один из участников группы сообщил, что только что прибыл из морга, где вместе с другими активистами «смотрел список, сколько погибших», сообщает РИА «Новости».
«Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших», — отметил выступающий.
В ответ на недовольные крики митингующих он ответил: «Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!»
Ранее сообщалось, что мэр Кемерово Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». До этого в Кемерово начался митинг у здания администрации региона. Участники акции потребовали отставки губернатора региона Амана Тулеева.
Накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего по официальным данным погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова рассказала, что Россия поняла о Западе в день трагедии в Кемерово Охранник кемеровского ТЦ рассказал о спасении детей во время пожара Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева183
Тулеев попросил прощения у Путина215
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову133
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово416
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение