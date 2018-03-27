Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter 

Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter призыв подписать петицию за организацию открытого расследования гибели людей в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

«Умри», — последовал ответ Ходорковского.

Пользовательница, записанная как Саша, прокомментировала запись, усомнившись в том, что Ходорковский может что-то требовать. Девушка написала, что экс-глава ЮКОСа может «только упрашивать», чтобы его «презирали немножко поменьше, чем сейчас», хотя «вряд ли это будет иметь результат».