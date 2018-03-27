Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter 

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пожелал пользовательнице сети микроблогов Twitter смерти за то, что она раскритиковала его запись.
Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter призыв подписать петицию за организацию открытого расследования гибели людей в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».
Требуем открытого расследования гибели людей в Кемерово https://t.co/CA6x4YYpjV— Ходорковский Михаил (@mich261213) March 26, 2018
Пользовательница, записанная как Саша, прокомментировала запись, усомнившись в том, что Ходорковский может что-то требовать. Девушка написала, что экс-глава ЮКОСа может «только упрашивать», чтобы его «презирали немножко поменьше, чем сейчас», хотя «вряд ли это будет иметь результат».
«Умри», — последовал ответ Ходорковского.
Многие пользователи поддержали Сашу.
«Грамотный ответ, аргументированный, выдержанный и достойный великого человека!», — иронизирует Виталий Иващенко.
«Интеллигентного человека сразу видно», — написал Мурзик.
Напомним, 23 декабря 2015 года Ходорковский был заочно арестован судом по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
Пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
В ходе организованного президентом Владимиром Путиным совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в Кемерово, стало известно, что пожарная сигнализация в ТРК «Зимняя вишня» не работала неделю.